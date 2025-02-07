Sakarya’da kar yağışı: Kazalar peş peşe geldi, onlarca araç yollarda kaldı! | Video
Sakarya’da etkili olan kar yağışı şehrin bazı bölgelerinde adeta hayatı felç etti. Birçok ayrı noktada trafik kazaları art arda meydana geldi, bazı bölgelerde araçlar yolda kaldı. Karla kaplı sokaklara çıkan vatandaşlardan bazıları ise karın tadını çıkardı.
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