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Sakarya'da korkunç olay:

Sakarya'da korkunç olay: "Eşim buraya gelecek" diyerek kendini yaktı | Video

11.07.2023 | 12:33

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü şahıs, gece saatlerinde dini nikahlı olduğu iddia ettiği eşinin sokağının yakınında kendisini yaktı. Şahsın alev alıp, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar saniye saniye görüntülendi.

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Olay, gece saat 02.30 sıralarında Güneşler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ruhsal rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Ü.V. isimli alkollü şahıs dini nikahlı eşi olduğunu iddia ettiği kişinin sokağının yakınlarına geldi. Burada elindeki benzin bidonu ile kendisini yakmaya çalışan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BENZİNİ DÖKTÜĞÜ ANDA ALEV ALDI
Şahıs, adrese gelen ekiplere; "Dini nikahlı eşim buraya gelecek, o buraya gelmezse benzini bu şekilde dökerim" dediği esnada bir anda alev aldı. Can havliyle 'Beni kurtarın' diye bağırmaya başlayan Ü.V.'ye bölgedeki itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ü.V., daha sonrasında Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, korkunç olay ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, alevler içerisinde kalan şahsa bölgedeki itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer aldı.

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