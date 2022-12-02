Video Yaşam Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video
Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video

Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video

02.12.2022 | 08:57

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Sakarya il genelinde etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini yaklaşık 5 metreye kadar düşürdü.

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Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir merkezi, Serdivan ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu.

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