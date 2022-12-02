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Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video 02.12.2022 | 08:57
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Temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla taksicilere saldırdılar | Video 02.12.2022 | 08:52
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Sakarya il genelinde etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini yaklaşık 5 metreye kadar düşürdü.