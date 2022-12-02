Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video

Sakarya il genelinde etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini yaklaşık 5 metreye kadar düşürdü.

Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir merkezi, Serdivan ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu.