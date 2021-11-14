Sakarya'da sonbahar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Dört mevsim ayrı güzellikleri sunan Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Yaylalarında ve merkezinde ayrı görsel şölen sunan görüntüler izleyenleri mest etti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi dört mevsim farklı güzellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yaylaları başta olmak üzere birçok farklı yönü ile doğa turizmine ev sahipliği yapan ilçede sis, sonbahar ile buluşunca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Gökyüzünü kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara da görenleri kendine hayran bıraktı. Yaylaları ve ilçe merkezinde havadan görüntülenen Akyazı'da ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Renk cümbüşü ve sis bulutlarının adeta dans eden görüntüleri görsel şölen sundu.
DOĞAL GÜZELLİKLERİ HERKESE TANITMAYI HEDEFLİYORUZ
Öte yandan, ilçe genelinde bulunan yaylalar ise her mevsim ayrı ziyaretçi akınına uğruyor. Geçtiğimiz gün üniversite öğrencilerini derslerinin streslerinden bir nebze de olsa uzaklaştırmak ve ilçedeki doğal güzellikleri tanıtmak amacı ile yaklaşık bin 580 rakımlı Keremali Yaylası'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Sakarya'nın gözbebeği, her mevsim yeşilliği, doğası, sonbaharı, yazı ve kışıyla güzellikler sunan Akyazı'dayız. Bu doğal güzellikleri şehrimizin hatta ülkemizin tüm insanlarına duyurmak, bildirmek maksatlı çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. Bu kapsamda da üniversite öğrencilerimiz ile birlikte dün bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi derslerinin stresinden uzaklaştırarak, ilçemizin güzelliklerini onlara da tanıttık. Bu doğal güzellikleri ülkemizde ki herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda herkesi Akyazı'ya bekliyoruz inşallah" ifadelerine yer verdi.