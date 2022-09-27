Video Yaşam Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 103 şüpheli yakalandı | Video
Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 103 şüpheli yakalandı | Video

Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 103 şüpheli yakalandı | Video

27.09.2022 | 11:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 103 şüpheli yakalandı | Video 02:06
Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 103 şüpheli yakalandı | Video 27.09.2022 | 11:45
Mersin’de saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist kendini böyle patlattı! İşte o anlar.. | Video 02:02
Mersin'de saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist kendini böyle patlattı! İşte o anlar.. | Video 27.09.2022 | 12:07
Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’dan kötü haber! Cesedi derin dondurucuda bulundu.. | Video 11:17
Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’dan kötü haber! Cesedi derin dondurucuda bulundu.. | Video 27.09.2022 | 11:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 12:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 27.09.2022 | 11:44
Öfkeli kadın parkta yakaladığı adamı herkesin içinde defalarca böyle tokatladı | Video 00:44
Öfkeli kadın parkta yakaladığı adamı herkesin içinde defalarca böyle tokatladı | Video 27.09.2022 | 10:50
Mersin’de teröristlerin düzenlediği alçak saldırıda şehit olan polise veda | Video 02:26
Mersin'de teröristlerin düzenlediği alçak saldırıda şehit olan polise veda | Video 27.09.2022 | 11:24
Mersin’de 5 tır dolusu, piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak içki ele geçirildi | Video 01:42
Mersin’de 5 tır dolusu, piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak içki ele geçirildi | Video 27.09.2022 | 10:51
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ ve PKK’ya operasyon: 9 gözaltı | Video 00:32
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ ve PKK’ya operasyon: 9 gözaltı | Video 27.09.2022 | 10:11
Mersin’de teröristler polisevine saldırmıştı! İşte bombanın bırakılma anı... | Video 06:19
Mersin’de teröristler polisevine saldırmıştı! İşte bombanın bırakılma anı... | Video 27.09.2022 | 10:41
Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:14
Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 27.09.2022 | 10:11
Sivas’ta otomobil demiryoluna uçtu: 3 yaralı | Video 02:08
Sivas'ta otomobil demiryoluna uçtu: 3 yaralı | Video 27.09.2022 | 09:49
Ümraniye’de yol verme kavgası kamerada | Video 00:21
Ümraniye'de yol verme kavgası kamerada | Video 27.09.2022 | 09:40
SON DAKİKA: Mersin’deki bombalı terörist saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlama anı kamerada | Video 00:34
SON DAKİKA: Mersin’deki bombalı terörist saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlama anı kamerada | Video 27.09.2022 | 09:30
Sarıyer’de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:09
Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
Ankara Çubuk’ta trafik kazası: 1 yaralı | Video 00:47
Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:45
Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:35
Bursa’da kavak ağacı yıkıldı, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı | Video 00:56
Bursa'da kavak ağacı yıkıldı, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı | Video 27.09.2022 | 08:35
Kamyonun sürüklediği otomobil takla attı... O anlar kamerada | Video 00:54
Kamyonun sürüklediği otomobil takla attı... O anlar kamerada | Video 26.09.2022 | 22:36
İstanbul Adliyesi’nde hareketli dakikalar! X-Ray cihazının ötmesiyle bir anda koşmaya başladı | Video 00:52
İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar! X-Ray cihazının ötmesiyle bir anda koşmaya başladı | Video 26.09.2022 | 16:46
Kağıthane’de yangında can pazarı! 20 kişi binada mahsur kaldı | Video 06:22
Kağıthane'de yangında can pazarı! 20 kişi binada mahsur kaldı | Video 26.09.2022 | 16:29

Sakarya’da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı. Onlarca uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonlarda 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarla şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor. Bu çerçevede 19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda; 103 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 3 kilo 824 gram esrar, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1,4 gram kokain, 18 kök hint keneviri, 37 adet ecstasy, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonların birinde ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan şahıslar dron ile tespit edilerek yakalandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA