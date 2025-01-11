Video Yaşam Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

11.01.2025 | 11:34

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Karasu ilçesi Tepetarla Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Ş.Ç. (30), K.Ç. (31) ve F.F. (36) isimli 3 şahıs yakalandı. Şahısların üst ve araç aramalarında; 112 gram metamfetamin, 18 gram katı amfetamin (yaklaşık 5 kilogram bonzai maddesi elde edilebilcek kadar), 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahıslardan K.Ç. adli control şartı ile serbest bırakılırken diğer 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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