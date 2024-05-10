Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video
Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 90 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 29 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.
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