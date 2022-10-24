Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 120 şüpheli yakalandı | Video

Sakarya'da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken 120 şüpheli de yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 120 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 7 buçuk kilogram gram esrar, 755 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 280 gram metamfetamin, 26 uyuşturucu hap, 26 gram eroin, 7 hassas terazi, 33 ruhsatsız tabanca ve 12 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira ele geçirildi.