Sakarya'da yanındaki kıza sinirlenen genç yepyeni aracı böyle yumrukladı 07.09.2024 | 11:50 Sakarya'nın Karasu ilçesinde yanındaki kıza sinirlenen çocuk, çöp konteynerini tekmelikten sonra başkasının yeni aldığı aracı yumruklayarak maddi hasar verdi. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken araç sahibi şahıstan şikayetçi oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aziziye Mahallesi 350. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yanındaki kıza sinirlenen çocuk, çöp konteynerini tekmelikten sonra sıfır alınan bir otomobilini yumruklayarak maddi hasar verdi. Aracın sahibi yaşanan olayları güvenlik kamerasından izlediği anlarda ise hayretlere düştü. Başına gelen olayı anlatan araç sahibi, "Araca karşsında bir insan varmış gibi kavga eder gibi 5-6 defa vuruyor ve çekip gidiyor. Balkonda otururken bir ses çıktı. Baktığımda bir şahıs çöp konteynerini tekmeliyordu. İki kişi birbirine bağırıyordu. Aşağıya indiğimizde bir çocuk aracımıza vurduklarını söyledi. Aracımıza baktık, durumu görünce peşlerinden gittik ama şahısları bulamadık. Polisi aradık ve şikayetçi olduk. Aracı çocuklarımın ve kendimin birikimiyle Perşembe akşamı aldık, evimize geldik ve bir gün sonra Cuma günü de başımıza bu geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın sevincini yaşayamadan başımıza bunlar geldi" dedi.