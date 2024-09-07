Sakarya'da yanındaki kıza sinirlenen genç yepyeni aracı böyle yumrukladı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yanındaki kıza sinirlenen çocuk, çöp konteynerini tekmelikten sonra başkasının yeni aldığı aracı yumruklayarak maddi hasar verdi. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken araç sahibi şahıstan şikayetçi oldu.
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