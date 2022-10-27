Sakarya'da yoğun sis etkili oldu | Video

Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü Sakarya'da, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücüler trafikte dikkatle ilerledi. Kenti etkisi altına alan sis, Adapazarı, Serdivan, Erenler ilçeleri ve şehrin bağlantı yollarında görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye, yer yer de 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Yüksek kesimlerde bulunan evler ise sis içerisinde kalarak görünmez hale geldi.