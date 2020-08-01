Video Yaşam Sakarya'da yola çıkan tilkiye su verdiler | Video

Sakarya'da yola çıkan tilkiye su verdiler | Video

Sakarya'da yola çıkan tilkiye su verdiler | Video
01.08.2020 | 12:37

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Çanakkale Şehitliğini ziyaretleri sırasında önlerine çıkan bitkin haldeki tilkiye su veren aile, o anları sosyal medyada paylaştı. Defalarca beğenilen görüntülerle ilgili konuşan Erol Sarı, "İnsanın vicdanı el vermiyor böyle şeylere. Denk geldiğimizde elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Sarı ailesi, Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmek üzere 27 Temmuz'da Çanakkale'ye gitti. 57'nci Alay Şehitliği ziyareti dönüşünde otomobillerinin önüne çıkan ve bitkin gözüken tilkiyi fark eden aile durup tilkiye bakmak istedi. Tilkinin de kendilerinden kaçmaması nedeniyle tilkinin susadığını anladığını belirten Erol Sarı, "Çanakkale gezimiz sırasında aracımızla Conk Bayırı yakınlarında bir tilkinin kendini yola attığını görünce durdum. Dili dışarıdaydı, araçtan inince de kaçmadığını gördüm ve su verdik. Aracımdaki tüm yiyecekleri 57'nci Alay Şehitliğindeki köpeklere vermiştim. Susamıştı zaten, suyu içince bende aracıma binip devam ettim yoluma. Hatta arkamda duran bir araçta sanırım yiyecek verdi. İnsanın vicdanı el vermiyor böyle şeylere, denk geldiğimizde elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

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