Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
Sakarya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 03.05.2022 | 16:25
06:48
Yalova kent merkezinde gri balıkçıl şaşkınlığı | Video 03.05.2022 | 15:23
01:30
01:23
00:34
Son üç günde 204 düzensiz kaçak göçmen yakalandı | Video 03.05.2022 | 15:37
03:09
Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı | Video 03.05.2022 | 15:20
01:25
Nişana giden aile Yozgat’ta kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 03.05.2022 | 15:06
04:00
Harami Yaylası ismi kadar coğrafi konumu ile dikkat çekiyor | Video 03.05.2022 | 13:54
01:12
Bayram günü tüfekli ve yumruklu miras kavgası kamerada | Video 03.05.2022 | 13:57
03:16
Sivas'ta otomobil üst geçit duvarına çarptı 1 ölü, 5 yaralı | Video 03.05.2022 | 12:46
00:08
Masada kanlı infaz! Engin öldü, Gönül yaralı | Video 03.05.2022 | 13:36
00:25
04:59
04:35
Camdan sarkarak sosyal medyada yayın yaparken fırına girdi | Video 03.05.2022 | 13:17
05:35
Genç kızın taytını çalan sapık hırsıza cinsel tacizden suç duyurusu | Video 03.05.2022 | 13:16
00:41
Beyoğlu’nda 97 düzensiz göçmen yakalandı | Video 03.05.2022 | 12:26
03:36
Yanan otomobil gecekonduya çarptı; evdekiler korku dolu anlar yaşadı | Video 03.05.2022 | 12:06
05:41
1 günde 104 bin kişi! Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı | Video 03.05.2022 | 12:04
01:37
Güngören'de trafikteki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 03.05.2022 | 12:05
Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasından kaçmak isteyen farklı bir otomobil ise refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralandı.
Araçlarda bulunan yaralılar Şule Ü., Nilayda Ü. Ve Erol B. bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nilayda Ü., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.