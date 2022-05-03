Video Yaşam Sakarya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video
Sakarya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video

Sakarya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video

03.05.2022 | 16:25

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasından kaçmak isteyen farklı bir otomobil ise refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralandı.

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Kaza, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallesi istikametinden Dörtyol ışıklar istikametine seyir halinde olan Duygu Merve Ü. idaresindeki otomobil ile Hilmi T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar yol kenarına savruldu. Bu esnada kazadan kaçmaya çalışan Hakan İ. idaresindeki lüks otomobil ise, kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan yaralılar Şule Ü., Nilayda Ü. Ve Erol B. bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nilayda Ü., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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