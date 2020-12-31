Video Yaşam Sakarya'da 7 yıl önce annesini öldüren şahsın, kendi evini yaktığı iddia edildi | Video

Sakarya'da 7 yıl önce annesini öldüren şahsın, kendi evini yaktığı iddia edildi | Video

Sakarya'da 7 yıl önce annesini öldüren şahsın, kendi evini yaktığı iddia edildi | Video
31.12.2020 | 08:31

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki katlı kerpiç evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Annesini 7 yıl önce öldüren ve yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen şahıs tarafından yakıldığı iddia edilen ev küle dönerken yanan evde olma ihtimaline karşın ekipler seferber oldu.

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Yangın, Serdivan İlçesi Reşadiye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan iki katlı kerpiç evde akşam meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen ve 7 yıl önce annesini öldüren Ahmet B. yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktı. Ahmet B.'nin yaşadığı iki katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın, mahalleliyi de sokağa döktü.


Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ahmet B.'nin kendi yaşadığı evi yaktığı öne sürülürken, şahsın nerede olduğunun bilinmemesi ise ekipleri seferber etti. Şahsın evin içerisinde olabilme ihtimaline karşı itfaiye erleri yaklaşık 1 buçuk saatlik arama gerçekleştirdi. Çalışmalar sonunda Ahmet B.'ye ait herhangi bir bulguya rastlanılamadığı öğrenilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.


Öte yandan, 7 yıl önce annesini öldüren Ahmet B.'nin çevredeki vatandaşlara sıkıntılar verdiğini anlatan Ercan Türkseven, yaklaşık bir hafta evinin camlarının şahıs tarafından taşlandığını ve mahallelinin kendisinden korktuğunu dile getirdi.


7 sene önce annesini öldürerek cezaevine girmişti
7 sene önce annesini öldürerek cezaevine giren ve yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Ahmet B.'nin evinde yangın çıktığını aktaran mahalle sakinlerinden Doğukan Güney, "Bilgim yok yangın nasıl çıktı ama evde yaşayan şahıs yakmış olabilir, öyle söyleniyor. 7 sene önce annesini öldürerek cezaevine girmişti. 2 ay önce cezaevinden çıktı, bu mahallede yaşıyordu. Biraz psikolojisi bozuktu, yolda yürürken hep laf atıyordu millete. Bugünde yangını çıkartmış sanırım. Ben yoldan geçerken gördüm, yangın evlere sıçrayacak diye korktuk. İçeride diye söyleniyor ama bilmiyorum, aşağıda görenlerde olmuş" dedi.


Bizim evimizi de taşlamıştı, psikolojik sorunları var
Geçtiğimiz günlerde kendi evinin Ahmet B. tarafından taşlandığını aktaran ve şahsın psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu aktaran Ercan Türkseven, "Kızım aradı beni ev yanıyor diye geçen hafta akşam saatinde bizim evimizin camlarına da taşlar atmıştı Ben zannettim bizim evi yaktı ve hemen geldim. Biraz psikolojik sorunları olan bir arkadaş, bu durumdan sonuç elde edilemiyor. Bu durumdan mahallelimiz de rahatsız. Çocuklarımız korkuyor, mahalleli tedirgin bu konuda. Şuan itibari ile evi kendimi yaktı yoksa farklı bir konumu onu artık itfaiye çalışmasının sonrasında ortaya çıkar. Cezaevinde belki de psikolojik sorunları artmış olabilir, ama çıktıktan sonra bütün gece evin içerisinde bağırıyor, korkuyoruz bir anda dışarı çıkıyoruz ve bakıyoruz Ahmet. Yolda dolaşıyor, insanlar yolunu değiştiriyor, bir şey yapar diye. Şuan itfaiye çalışıyor, içerisinde değil mi bilemiyoruz" diye konuştu.

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