'Sakin Şehir' Şavşat'tan kartpostallık kar manzaraları | Video

Artvin’in ’Sakin Şehir’ (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesi yağan karla beyaza büründü. Doğası, ahşap mimarisi, kültürüyle ünlü ilçede kartpostallık kar manzaraları görenleri kendine hayran bıraktı.

Artvin'in Şavşat ilçesi her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Doğası, ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor. Gelecek neşelilere aktarılmak amaçlı marka tescili yapılan Şavşat evleri beyaz örtüyle farklı bir görünüme kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şavşat ilçesinde "geleneksel Şavşat evi" olarak tescillenmiş çok sayıda bina bulunuyor. Neredeyse her köyde rastlanması mümkün. İlçenin bir çok köyünden biri olan Meydancık köyünde bu yıl kar yağışın yoğun yaşandığı bölgelerden bir tanesi.Beyaz örtüyle eşsiz güzelliğe bürünen köyün tüm güzelliği havadan görüntülendi. Kışın köyde yaşamın zor ve meşakkatli olduğunu söyleyen, Meydancık köyü sakinlerinden Merdinaz Ekin (76), "Kar yağınca burada hayat zorlaşır. Odun yararız, ot getiririz, ineklerimiz var, tavuklarımız var onların bakarız. Eski yöntemle çorap örüyorum ayaklarımız üşümesin diye. İki çift çorap giyiyorum yine de ısınamıyorum" ifadelerini kullandı.