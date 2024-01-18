Sakin Şehir Şavşat’tan kartpostallık kar manzaraları | Video
Artvin’in ’Sakin Şehir’ (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyü yağan karla beyaza büründü. Doğası, ahşap mimarisi, kültürüyle ünlü ilçede kartpostallık kar manzaraları görenleri kendine hayran bıraktı.
Beyaz örtüyle eşsiz güzelliğe bürünen köyün tüm güzelliği sosyal medya içerik üreticisi Onur Ekin tarafından havadan görüntülendi.
Onur Ekin yaptığı açıklamada "Artvin'de bulunan sosyal medya içerik üreticilerinden biriyim. Yaz, kış köyümün ve Artvin 'in fotoğraflarını, videolarını çekip takipçilerimle paylaşıyorum. Papart Vadisi içinde bulunduğu dağ köylerinden biri olan Meydancık köyündeyiz. Buranın en güzel özelliklerinden biri ahşap mimarisi, ahşap evleriyle ön plana çıkmaktadır. Köyümüz şuan kış ayına girdiğinden dolayı çok güzel içerikler çıkarıyoruz. Dronla çekim yapıyoruz, fotoğraf çekiyoruz" dedi.
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