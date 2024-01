Sakin Şehir Şavşat’tan kartpostallık kar manzaraları | Video 18.01.2024 | 10:54 Artvin’in ’Sakin Şehir’ (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyü yağan karla beyaza büründü. Doğası, ahşap mimarisi, kültürüyle ünlü ilçede kartpostallık kar manzaraları görenleri kendine hayran bıraktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Artvin'in Şavşat ilçesi her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Doğası, ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor. Gelecek nesillere aktarılmak amaçlı marka tescili yapılan Şavşat evleri beyaz örtüyle farklı bir görünüme kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şavşat ilçesinde "geleneksel Şavşat evi" olarak tescillenmiş çok sayıda bina bulunuyor. Neredeyse her köyde rastlanması mümkün. İlçenin birçok köyünden biri olan Meydancık köyünde bu yıl kar yağışın yoğun yaşandığı bölgelerden bir tanesi.Beyaz örtüyle eşsiz güzelliğe bürünen köyün tüm güzelliği sosyal medya içerik üreticisi Onur Ekin tarafından havadan görüntülendi.Onur Ekin yaptığı açıklamada "Artvin'de bulunan sosyal medya içerik üreticilerinden biriyim. Yaz, kış köyümün ve Artvin 'in fotoğraflarını, videolarını çekip takipçilerimle paylaşıyorum. Papart Vadisi içinde bulunduğu dağ köylerinden biri olan Meydancık köyündeyiz. Buranın en güzel özelliklerinden biri ahşap mimarisi, ahşap evleriyle ön plana çıkmaktadır. Köyümüz şuan kış ayına girdiğinden dolayı çok güzel içerikler çıkarıyoruz. Dronla çekim yapıyoruz, fotoğraf çekiyoruz" dedi.