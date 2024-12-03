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Saklanacak yer bulamayan firari hükümlü, bazanın içinde böyle yakalandı | Video

Saklanacak yer bulamayan firari hükümlü, bazanın içinde böyle yakalandı | Video

03.12.2024 | 09:28

Kırıkkale'de 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı bazanın içerisinde yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, çeşitli suçlardan hüküm giyen T.A.'nın saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü yatağın bazasının içinde gizlenmiş halde yakalandı. Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanması sonrası Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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