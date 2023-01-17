Saklanan FETÖ'cüler kaçamadı: 16 gözaltı | Video
Ankara'da saklandıkları adreslerde tespit edilen firari 16 FETÖ terör örgütü yöneticisi ve üyesi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Saklandıkları adresler tespit edilen ve haklarında aranma kaydı bulunan toplam 18 firari FETÖ terör örgütü yönetici ve üyelerine yönelik sabah erken saatlerde yapılan eşzamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden S.C,' nin Kayseri İl Ablası/Kadın alanı sorumlusu, F.Ö.' nün Adliye yapılanmasında sorumlu seviyede örgüt yöneticisi, E.I.'nın Askeri mahrem yapılanmada yönetici, B.A.' nın Çankırı doktor ünitesi sorumlusu, 2'sinin örgüt mensubu ihraç subay/astsubay, 1' inin ihraç emniyet amiri, diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına ve/veya örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu için mahkemelerce aranan örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi.
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