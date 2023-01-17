Video Yaşam Saklanan FETÖ'cüler kaçamadı: 16 gözaltı | Video
Saklanan FETÖ'cüler kaçamadı: 16 gözaltı | Video

Saklanan FETÖ'cüler kaçamadı: 16 gözaltı | Video

17.01.2023 | 09:27

Ankara'da saklandıkları adreslerde tespit edilen firari 16 FETÖ terör örgütü yöneticisi ve üyesi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün, firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışması ve gaybubet olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan öngüt mensuplarının dava dosyalarının istinaf veya Yargıtay aşamasında ceza kesinleşmesi esnasında yurtdışına kaçmalarını sağladıkları bilinmektedir. Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince Ankara ilinde saklanan FETÖ terör örgütü mensuplarının gizlendikleri adresler yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılarak tespit edilmiş ve savcılık ile koordine kurularak operasyon kararı alındı.
Saklandıkları adresler tespit edilen ve haklarında aranma kaydı bulunan toplam 18 firari FETÖ terör örgütü yönetici ve üyelerine yönelik sabah erken saatlerde yapılan eşzamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden S.C,' nin Kayseri İl Ablası/Kadın alanı sorumlusu, F.Ö.' nün Adliye yapılanmasında sorumlu seviyede örgüt yöneticisi, E.I.'nın Askeri mahrem yapılanmada yönetici, B.A.' nın Çankırı doktor ünitesi sorumlusu, 2'sinin örgüt mensubu ihraç subay/astsubay, 1' inin ihraç emniyet amiri, diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına ve/veya örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu için mahkemelerce aranan örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi.

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