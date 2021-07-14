Video Yaşam Saklanmak için girdiği sitede kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada | Video

Saklanmak için girdiği sitede kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada | Video

Saklanmak için girdiği sitede kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada | Video
14.07.2021 | 10:40

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Esenyurt’ta bir şahıs husumetlilerinden saklanmak için girdiği sitede kurşun yağmuruna tutuldu. Sitede saklanacak yer bulamayan şahıs, husumetlisinin arkasından savurduğu kurşunlar eşliğinde siteden kaçtı. Film sahnelerini aratmayan o dakikalar ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daha önceden husumeti bulunan şahıslar aralarında tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında şahıslardan biri aracıyla kaçarak bir sitenin içine saklanmak istedi fakat girdiği sitenin içinde saklanacak yer bulamadı. O sırada içinde arkadaşlarının da bulunduğu bir araçla olay yerine gelen husumetlisi, şahsı fark edince belindeki silahını çıkararak tehdit ve küfürler eşliğinde şahsın üzerine koştu. Husumetlisin silahla üzerine geldiğini göre şahıs ise hızla siteden geri çıktı. Arkasından kurşun yağan şahıs olay yerinden uzaklaşırken, husumetlisi de arkadaşlarının sürdüğü araçla peşinden girmek istedi. O sırada polis olduğunu belirten bir vatandaş duruma müdahale etmek isteyerek "dur" diye bağırdı. Şahısların durmaması üzerine silahına davranan polis, aracın tekerlerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Arkasından gelen kurşunlara aldırış etmeyen şahıslar, husumetlisi olan diğer şahsı hızla takip etmeye çalıştı. Film sahnelerini aratmayan o dakikalar ise olayın yaşandığı sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

KURŞUNLAR HAVADA UÇUŞTU
Yaşanan o anları anlatan bir çevre sakini ise olayı, "Karşıda görünen iki binanın arasına bir araç girdi. Sonra arkasından başka bir araçla gelen şahıs arkasından bağırarak ateş açmaya başladı. Aracıyla giren adam geri geldiği yerden çıkarak kaçmaya devam etti. Ateş eden şahıslar adamı takip etmek isterken birisi de ben polisim diyerek adamlara ateş açmaya başladı" diyerek anlattı.

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