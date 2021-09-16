Salça ve tesisat hırsızı kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:28
01:28
Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken uçuruma yuvarlandı 16.09.2021 | 09:07
00:43
01:48
Sakarya'da denizde çıkan hortum panik oluşturdu | Video 16.09.2021 | 09:16
00:42
Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı | Video 16.09.2021 | 09:16
01:39
Piknik alanında bacağından vuruldu | Video 16.09.2021 | 09:12
02:44
01:40
Salça ve tesisat hırsızı kamerada | Video 16.09.2021 | 08:52
01:02
02:44
04:21
00:14
Lüks yata yıldırım düştü | Video 15.09.2021 | 21:37
00:36
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin bugün evlendi! | Video 15.09.2021 | 20:22
00:52
1 yıl önce cezaevinden çıkan şahıs, evinde ölü bulundu | Video 15.09.2021 | 18:16
01:48
Edirne'de sağanak etkili oldu | Video 15.09.2021 | 18:05
02:19
00:35
Sokakta kadın cinayeti: “Kızımı göstermemekle tehdit etti öldürdüm” | Video 15.09.2021 | 17:32
06:18
Boğularak öldürülen kadının babasından "idam" yasası çağrısı | Video 15.09.2021 | 16:47
02:16
"Garanti kupon" şebekesine eş zamanlı operasyon | Video 15.09.2021 | 16:47
01:54
Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı | Video 15.09.2021 | 16:36
Osmaniye’de iki ayrı evden salça ve tesisat malzemesi çalan hırsızlık şüphelisi şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan ve Baş mahallelerinde farklı günlerde hırsızlık olayları meydana geldi. Evlerinde bulunan salça ve tesisat malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden ev sahipleri eşyaların çalındığını düşünerek durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı mahalleye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahallede geniş çaplı araştırma yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları ile evlerde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, izledikleri görüntülerde hırsızlığı gerçekleştiren şahsın daha önceden 27 ayrı hırsızlık kaydı bulunan K.D. olduğunu tespit etti. Kısa sürede adresi belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan K.D. hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.