Video Yaşam Saldırganın kaçış anı kamerada! Bahçelievler’de yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı | Video
Saldırganın kaçış anı kamerada! Bahçelievler’de yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı | Video

Saldırganın kaçış anı kamerada! Bahçelievler’de yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı | Video

12.12.2021 | 13:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Saldırganın kaçış anı kamerada! Bahçelievler’de yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı | Video 04:14
Saldırganın kaçış anı kamerada! Bahçelievler’de yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı | Video 12.12.2021 | 13:28
Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video 03:01
Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video 12.12.2021 | 13:00
Kiraladığı aracı teslim etmeye giden çift, İETT otobüsünün çarpmasıyla takla attı | Video 02:10
Kiraladığı aracı teslim etmeye giden çift, İETT otobüsünün çarpmasıyla takla attı | Video 12.12.2021 | 13:00
Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi | Video 03:30
Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi | Video 12.12.2021 | 12:39
Köpeklerden kaçan vaşak, ağacın tepesine tırmandı | Video 00:23
Köpeklerden kaçan vaşak, ağacın tepesine tırmandı | Video 12.12.2021 | 12:39
Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:55
Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı | Video 12.12.2021 | 12:36
Vaşak, yol ortasında görüntülendi | Video 00:51
Vaşak, yol ortasında görüntülendi | Video 12.12.2021 | 12:36
Sultangazi’de bir kişi siteyi kundaklamaya çalıştı | Video 02:19
Sultangazi'de bir kişi siteyi kundaklamaya çalıştı | Video 12.12.2021 | 12:36
Sultangazi’deki öğrenci kavgaları kamerada | Video 00:38
Sultangazi'deki öğrenci kavgaları kamerada | Video 12.12.2021 | 12:36
Kars’ta Sibirya soğukları etkili oluyor | Video 02:02
Kars’ta Sibirya soğukları etkili oluyor | Video 12.12.2021 | 12:26
Yüksekova’da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü! | Video 01:25
Yüksekova'da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü! | Video 12.12.2021 | 12:30
Altın tepside baklava’nın fiyatı dudak uçuklattı! | Video 02:38
Altın tepside baklava'nın fiyatı dudak uçuklattı! | Video 12.12.2021 | 12:06
4 ilçede yakalandılar. Yüzlerce uyuşturucu hap ve bir kilogramı aşkın uyuşturucu bulundu | Video 00:15
4 ilçede yakalandılar. Yüzlerce uyuşturucu hap ve bir kilogramı aşkın uyuşturucu bulundu | Video 12.12.2021 | 12:27
Domuz sürüsü az kalsın faciaya neden oluyordu | Video 00:23
Domuz sürüsü az kalsın faciaya neden oluyordu | Video 12.12.2021 | 12:20
Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı | Video 00:42
Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı | Video 12.12.2021 | 12:04
Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı! Güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:55
Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı! Güvenlik kamerasına yakalandı | Video 12.12.2021 | 11:32
Şırnak’ta dereler buz pistine döndü | Video 02:08
Şırnak’ta dereler buz pistine döndü | Video 12.12.2021 | 11:05
Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı | Video 01:30
Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı | Video 12.12.2021 | 11:00
Mersin’de çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu | Video 03:44
Mersin'de çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu | Video 12.12.2021 | 10:34
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada | Video 00:17
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada | Video 12.12.2021 | 10:55

Bahçelievler’de dün yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. Ahmet Kaplan'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan abisi alırken, saldırganın kaçma anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Ahmet Kaplan’ın abisi Yusuf Kaplan, "Sekiz, on el ateş ediyor. 2-3 tanesi göğsüne isabet ediyor. Bu iş planlanmış bir cinayettir. Abim cinayete kurban gitmiştir” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Bekir Karakuş eski dükkan sahibi Ahmet Kaplan'ı aynı mahallede yeni dükkan açacağını öğrenmesinin ardından iddiaya göre, tehdit etti. Ahmet Kaplan dün eski devrettiği lokantanın yanında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı kahveden çıktığı sırada Bekir Karakuş'un silahlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ahmet Kaplan'ın abisi cenazeye almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bekir Karakuş'un olayı gerçekleştirdikten sonra motorla kaçma anı kameraya yansıdı.

"TASARLANMIŞ BİR CİNAYET"
Ahmet Kaplan'ın abisi Yusuf Kaplan, acı içinde olduklarını ifade ederek, "Olay biraz farklı abim yıllardır orada dükkan işletiyor o dükkanı devrediyor cinayeti işleyen şahsa abim 2,5 yıl sonra farklı bir mahallede tekrar lokanta açmaya hazırlanıyor, yer tutuyor kiralıyor. Şahıs sen benim dükkanıma yakın yer açamazsın diyerek tehdit ediyor. İş kesinleşmeye başlayınca abim eski devrettiği lokantanın yanındaki kahveden çıkarken malum şahıs abimi kovalıyor olay o anda gerçekleşiyor. Sekiz, on el ateş ediyor. 2-3 tanesi göğsüne isabet ediyor. Şu an kaçak olduğunu biliyoruz. Bu iş planlanmış tasarlanmış bir cinayettir. Savunmasız bir şekilde abim cinayete kurban gitmiştir" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA