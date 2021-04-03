Salgın yasak dinlemediler! Gövde gösterisi gibi düğün konvoyu yaptılar

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre risk haritasında birçok şehir, turuncu kategoriden kırmızı kategoriye geçiş yaptı.

Vakaların artış göstermesiyle kısıtlamalar da tekrar geri geldi. Haftalar sonra cumartesi gününe yine sokağa çıkma kısıtlamasıyla uyandı. Ancak kısıtlama tedbirlerine riayet ederek evlerinde kalan milyonlar güne sabah saatlerinde başlayan düğün konvoyalarıyla uyandı. İşte sosyal medyada birçok kullanıcının cep telefonlarıyla kaydederek paylaştığı o görüntüler…