Salim Güran'ın avukatı "Devran" isminden neden rahatsız oldu? Abdurrahman Şimşek'i neden aradı? | Video
Narin Güran cinayetinde tutuklu amcanın avukatı, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'i telefonla arayarak "Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ı neden gündeme getirdiniz?" diye sordu. Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında küçük Narin cinayetiyle ilgili çok konuşulacak bilgiler aktardı.
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