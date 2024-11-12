Video Yaşam Salim Güran'ın avukatı "Devran" isminden neden rahatsız oldu? Abdurrahman Şimşek'i neden aradı? | Video
Salim Güran'ın avukatı

Salim Güran'ın avukatı "Devran" isminden neden rahatsız oldu? Abdurrahman Şimşek'i neden aradı? | Video

12.11.2024 | 12:22

Narin Güran cinayetinde tutuklu amcanın avukatı, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'i telefonla arayarak "Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ı neden gündeme getirdiniz?" diye sordu. Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında küçük Narin cinayetiyle ilgili çok konuşulacak bilgiler aktardı.

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