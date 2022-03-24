Saman çuvallarının arasında yakalandı! Çelik yelek giydirilen cinayet zanlısı, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
Beslediği şahini sırtında ve başında taşıyor | Video 24.03.2022 | 15:25
03:02
Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü | Video 24.03.2022 | 15:46
01:12
Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 24.03.2022 | 15:46
04:23
01:12
Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 24.03.2022 | 15:44
00:20
Şırıngalara doldurup satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 24.03.2022 | 15:21
00:40
Park halindeki araçların akülerini çaldılar! 22 aküyle yakalandılar | Video 24.03.2022 | 15:21
00:25
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 24.03.2022 | 14:47
01:24
Cinayet gibi kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 24.03.2022 | 14:16
02:02
Camide şüpheli ölüm! Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi | Video 24.03.2022 | 14:12
01:23
03:40
00:59
Köpeğe tekme atan kişinin üzerine, "Bana vur, bana" diyerek yürüdü | Video 24.03.2022 | 13:13
03:23
03:00
02:59
02:17
00:51
Gaziantep'te 364 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi | Video 24.03.2022 | 10:09
02:37
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, saklandığı depoda saman çuvallarının arasında yakalandı. Çelik yelek giydirilen zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
8 Temmuz 2020 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde Zülfikar Küçükyılmaz'a uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Silahtan çıkan mermiler, Zülfikar Küçükyılmaz'ın vücudunun çeşitli yerlerine ve bir otomobile isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken, Zülfikar Küçükyılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.