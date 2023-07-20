Saman yüklü kamyon şarampole uçtu; sürücü öldü | Video
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde saman yüklü kamyonun şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mustafa Nehir (36) hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Nehir yönetimindeki 33 LL 939 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Kazada sürücü Mustafa Nehir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nehir, ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
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