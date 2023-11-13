Saman yüklü tırda 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video
Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan saman yüklü tırın gizli bölmesinde 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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