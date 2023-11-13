Video Yaşam Saman yüklü tırda 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video
Saman yüklü tırda 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video

Saman yüklü tırda 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video

13.11.2023 | 09:44

Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan saman yüklü tırın gizli bölmesinde 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde E-90 otoyolunda seyir halinde olan saman yüklü tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış halde 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Saman yüklü tırda 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 00:42
Saman yüklü tırda 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 13.11.2023 | 09:44
SON DAKİKA: Burdur’da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 00:40
SON DAKİKA: Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 13.11.2023 | 09:27
Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 00:27
Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 13.11.2023 | 09:30
Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavga! Çocuk yaştaki 3 kişi yaralandı | Video 01:13
Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavga! Çocuk yaştaki 3 kişi yaralandı | Video 13.11.2023 | 09:27
Diyarbakır’da 5 taburdan oluşan timler Lice’de terör operasyonuna böyle çıktı | Video 07:47
Diyarbakır’da 5 taburdan oluşan timler Lice’de terör operasyonuna böyle çıktı | Video 13.11.2023 | 09:03
Meteoroloji’den 13 il için ’sarı kod’! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı | Video 00:30
Meteoroloji'den 13 il için 'sarı kod'! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı | Video 13.11.2023 | 09:02
İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi, D-100 Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu | Video 02:35
İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi, D-100 Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu | Video 13.11.2023 | 08:51
Maltepe’deki hafriyat kamyonu dehşetinde yaralanan polis memuru şehit oldu | Video 03:34
Maltepe'deki hafriyat kamyonu dehşetinde yaralanan polis memuru şehit oldu | Video 13.11.2023 | 08:22
Kayseri’de 2 katlı evin çatısında yangın | Video 01:41
Kayseri'de 2 katlı evin çatısında yangın | Video 13.11.2023 | 08:22
Eyüpsultan’da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:38
Eyüpsultan'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.11.2023 | 08:22
Van’da kuzey ışıkları tekrar görüldü 00:46
Van'da kuzey ışıkları tekrar görüldü 13.11.2023 | 01:12
Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle kurtarıldı 00:38
Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle kurtarıldı 13.11.2023 | 00:30
Alkollü mekanda çıkan kavgada polis ve gazeteci darp edildi... O anlar kamerada 05:03
Alkollü mekanda çıkan kavgada polis ve gazeteci darp edildi... O anlar kamerada 13.11.2023 | 00:20
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte Eyüp İşler’in 5 milyon TL’lik soruya verdiği o cevap! 07:13
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte Eyüp İşler’in 5 milyon TL’lik soruya verdiği o cevap! 12.11.2023 | 22:47
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte büyük ödül sorusu! 03:54
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte büyük ödül sorusu! 12.11.2023 | 21:48
40 dönüm bahçe küle döndü, asırlık ceviz ağaçları yandı 01:32
40 dönüm bahçe küle döndü, asırlık ceviz ağaçları yandı 12.11.2023 | 18:07
Feci kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi toprağa verildi | Video 03:35
Feci kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi toprağa verildi | Video 12.11.2023 | 15:40
Mersin’de otomobilin üzerine keçi düştü | Video 00:32
Mersin'de otomobilin üzerine keçi düştü | Video 12.11.2023 | 15:08
Amasya’da koyun sürüsü durmadan döndü, Çin’deki görüntüler akıllara geldi | Video 05:04
Amasya'da koyun sürüsü durmadan döndü, Çin’deki görüntüler akıllara geldi | Video 12.11.2023 | 13:38
Sivas’ta yetişen dev pancarlar şaşırttı | Video 03:57
Sivas’ta yetişen dev pancarlar şaşırttı | Video 12.11.2023 | 13:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA