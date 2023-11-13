Saman yüklü tırda 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 13.11.2023 | 09:44 Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan saman yüklü tırın gizli bölmesinde 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde E-90 otoyolunda seyir halinde olan saman yüklü tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış halde 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.