Video Yaşam Saman yüklü traktör alev alev böyle yandı | Video
Saman yüklü traktör alev alev böyle yandı | Video

Saman yüklü traktör alev alev böyle yandı | Video

01.10.2022 | 11:18

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Batman’da tarlada saman yüklü traktör bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Yangın sonrası traktör kullanılamaz hale gelirken, yangın anında işçilerin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

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Edinilen bilgiye göre olay Batman'a bağlı Kocalar köyünde meydana geldi. Tarlada saman taşıyan bir traktör bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çiftçiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği traktörde işçilerin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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