Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:38
Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı: 3 hayvan telef oldu | Video 04.10.2022 | 10:06
02:37
02:35
Define avcıları sikkeleri paylaşamayınca yakalandı | Video 04.10.2022 | 09:55
01:38
Güngören'de trafikte yol verme kavgası kamerada | Video 04.10.2022 | 09:59
01:29
Eyüpsultan'da servisten inen 7 kişi, tartıştıkları sürücüye saldırdı | Video 04.10.2022 | 09:53
01:04
05:33
Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu 303 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:32
01:47
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu | Video 04.10.2022 | 09:14
01:28
01:22
FETÖ’nün “Paravan” dershanesine operasyon! 35 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:09
00:36
02:03
Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu | Video 04.10.2022 | 08:55
03:44
Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı | Video 04.10.2022 | 00:03
10:14
02:59
Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video 03.10.2022 | 21:39
00:58
06:24
Beyoğlu'nda marketteki silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 16:18
03:40
Esenyurt'ta feci kaza kamerada | Video 03.10.2022 | 16:20
03:58
02:37
Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video 03.10.2022 | 16:42
Malatya’da iki katlı müstakil bir evin samanlık bölümünde çıkan yangının ağıla sıçraması sonucu üç büyükbaş hayvan telef oldu.
İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alınan yangında üç büyükbaş hayvan telef oldu.
İki evde maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.