Samatya sahili'ndeki kayalıklarda ceset bulundu!

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FATİH'te Samatya Sahili'ndeki kayalıklarda üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Fatih, Samatya Sahili'nde yürüyenler, kayalıklarda hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise kayalıklar üzerinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir kimlik belgesine rastlanılmadığı belirtildi. 50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.