Şampiyonluk kutlaması sonucu patlatılan maytap yangına sebep oldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Şampiyonluk kutlaması sonucu patlatılan maytap yangına sebep oldu | Video 16.05.2021 | 08:18
00:32
Aracın motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye eri tarafından kurtarıldı | Video 15.05.2021 | 17:26
07:56
09:45
Kocaeli İlahiyat Fakültesinden Filistin'e destek | Video 15.05.2021 | 16:02
02:40
00:58
Gece kulüplerinde eğlendiler! 83 kişi 290 bin lira ceza yedi | Video 15.05.2021 | 15:40
04:33
İşkenceci koca, Melek İpek'i aldattığı Melike'ye de hayatı zindan etmiş 15.05.2021 | 12:25
00:46
Polis ekiplerinden kafeye baskın: 25 kişiye 86 bin lira ceza | Video 15.05.2021 | 14:52
07:05
04:17
01:21
Kamyoneti sahibinin evinin önünden çekiciyle böyle çaldı | Video 15.05.2021 | 14:28
04:17
02:13
00:20
Ev ve kahvehaneye baskın: 24 kişi yakalandı 15.05.2021 | 13:43
01:35
Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 15.05.2021 | 12:54
03:34
Zonguldak'ta Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası ziyarete açılıyor 15.05.2021 | 11:04
00:15
İstanbul Zeytinburnu'nda kemerlerle birbirlerine saldıran iki grup kamerada 15.05.2021 | 12:25
02:58
03:20
Esenler’de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sonucu patlatılan maytap yangının çıkmasına sebep oldu. Kısa süre içinde müdahale edilen büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın saat 00.00 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi Nene Hatun Mahallesi 144. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre şampiyonluk kutlamaları sonucu patlatılan maytap alev aldı. Patlayıcı ve yanıcı olan maytap alev alması sonucu çatıda alevler yükseldi. Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alındı.