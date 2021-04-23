Şampuan kutusundan bonzai çıktı | Video

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir şüpheli şahsa ait eşyaların arasından şampuan kutusuna gizlenmiş bonzai ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.