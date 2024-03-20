Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu: Dondurucuda silah ele geçirildi | Video
Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde silah ve mermi kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalanırken, silahların derin dondurucuda gıda paketleri arasında ele geçmesi dikkat çekti.
Vahim nitelikli değişik çap ve ebatlarda uzun namlulu otomatik tüfek mermisi ile yakalanan F.A, polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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