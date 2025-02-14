Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 37 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Amasya ve Denizli'yi kapsayan suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, operasyonun suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.
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