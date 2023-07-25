Video Yaşam Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

25.07.2023 | 16:21

Samsun'da 1 kişinin öldüğü 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı akrabalar arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili ilk ateş etmenin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

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Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcaoğulları arasında çıkan silahlı kavgada Dursun Kıyak, Mustafa Kıyak ve Harun Kıyak yaralandılar. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Dursun Kıyak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Kıyak ile oğlu Harun Kıyak Bafra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiler. Silahlı kavga ilk başlangıcının cep telefonunu görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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