Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı akrabalar arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili ilk ateş etmenin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.
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