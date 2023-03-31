Video Yaşam Samsun'da 22 metrelik köprü karadan yürütüldü | Video
Samsun'da 22 metrelik köprü karadan yürütüldü | Video

Samsun'da 22 metrelik köprü karadan yürütüldü | Video

31.03.2023 | 16:15

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 34 tonluk demir köprü karadan yürütülerek yeni yerine taşındı.

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Tekkeköy Belediyesi tarafından ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi adına yapımı planlanan Cemal Yeşilyurt Bulvarı için yeni bir gelişme yaşandı. Tekkeköy ile Kutlukent bölgesini birbirine bağlayacak bulvarın geçiş güzergahında yer alan demir köprü kaldırılarak, ilk somut adım atıldı. Belediye ekipleri tarafından 34 ton ağırlığındaki 22 metre uzunluk ve 6 metre genişliğindeki demir köprünün taşınması için özel bir çalışma gerçekleştirildi. 6 günlük çalışma sonucu Kirazlık Deresi'nde bir yol açıldı. Vinçlerle tıra yüklenen demir köprü açılan yolda karadan yürütülerek yeni yerine taşındı. Burada tekrar kurulumu yapılan köprünün birkaç gün içinde tekrar araç geçişlerine açılması planlanırken, demir köprünün kaldırıldığı alanda bulvar geçişlerini sağlayacak genişlikte yeni bir köprü yapımı ile Bulvar çalışmaları devam edecek.

"CEMAL YEŞİLYURT BULVARI'NI İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ"
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy merkez ile Kutlukent bölgemizi birbirine bağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Cemal Yeşilyurt Bulvarımızı ilçemize kazandıracağız. Burada geçişlerse yeni yapacağımız beton köprü ile sağlanacak. Vatandaşlarımızın daha güvenli bir köprüyle ulaşımlarını sağlayabilmeleri için demir köprüyü kaldırarak başlattığımız çalışmalarla hem ilçemizin çehresini değiştiriyoruz hem de ulaşımı daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda tüm özveriyi ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ilçemizdeki daha birçok çalışmanın talimatını verip yakından takip ettiği için ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

"DERE İÇERİSİNDE YOL YAPTIK"
Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediyesi Ahşap Metal Kademe Şantiye Şefi Arif Kahveci, "Kutlukent bölgemizde yıllardır Kirazlık Deresi olarak bildiğimiz deredeki demir köprünün yerini, yeni yapılacak olan beton köprüden ötürü değiştiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte iki köprülü bir dere yatağına kavuşacağız. Vatandaşlarımızın ulaşımı daha da kolaylaşacak" diye konuştu.

Zorlu bir süreç sonucu köprüyü taşıyabildiklerini belirten Arif Kahveci, "Bu operasyon 6 günlük bir operasyon. Dere içerisinde belli bir yol yaptık. Özel bir tır getirdik. Bununla beraber dere içerisinde köprünün taşınmasını sağlamak maksadıyla bir yol oluşturduk. Sonrasında vinçler geldi köprünün ayaklarını flanşlarını ayırdı ve 6 günlük bir süreçte taşınabilir vaziyete getirdik. Şu anda da yeni yerine yerleştirdik ve en geç birkaç gün içerisinde nasipse hizmet vermeye başlayacak. Kirazlık ve İstiklal mahallelerimizi birbirine bağlıyor. Yeni yerinde yapacağı hizmetlerle beraber her iki mahallemize ve Tekkeköyümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

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