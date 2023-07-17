Samsun'da 3 kilo 248 gram bonzai ele geçti: 4 gözaltı | Video
Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 3 kilo 248 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Yaşı küçük olan A.E.S. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma kapsamında M.K., C.S., E.M. ve A.E.S bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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