Video Yaşam Samsun'da 3 kilo 248 gram bonzai ele geçti: 4 gözaltı | Video
Samsun'da 3 kilo 248 gram bonzai ele geçti: 4 gözaltı | Video

Samsun'da 3 kilo 248 gram bonzai ele geçti: 4 gözaltı | Video

17.07.2023 | 13:50

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 3 kilo 248 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu şüpheli M.K., C.S., E.M. ve 16 yaşındaki A.E.S. isimli şahısların yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığını tespit etti. Narkotik polisi, şüpheli şahısların uyuşturucu maddeyi sakladıkları alana gelmesi üzerine onları gözaltına aldı. Soruşturmanın devamında tespiti yapılan bölgede ve şahısların üzerinde narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramada 7 paket halinde 3 kilo 248 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 0,11 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyaller, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 435 TL para ele geçirdi.

Yaşı küçük olan A.E.S. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma kapsamında M.K., C.S., E.M. ve A.E.S bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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