Video Yaşam Samsun'da 58 yılda ilk kez ayrı kalan çiftin duygulandıran buluşması kamerada

Samsun'da 58 yılda ilk kez ayrı kalan çiftin duygulandıran buluşması kamerada

Samsun'da 58 yılda ilk kez ayrı kalan çiftin duygulandıran buluşması kamerada
22.07.2021 | 12:11

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Samsun'da yaşayan Nermin Marta (84), diyabet, tansiyon ve enfeksiyon şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırıldı. 58 yıldır eşinden hiç ayrı kalmayan Erol Marta (86) rahatsızlığı nedeniyle evden çıkıp hastaneye gidemedi. 3 hafta ayrı kalan çifti, çocukları hastanede bir araya getirdi. Duygusal anların yaşandığı buluşma anı, cep telefonu kamerası kayıtlarına yansıdı.

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 58 yıllık evli Nermin ve Erol Marta, birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla örnek bir çift oldu. Yıllar içinde rahatsızlanan Nermin Marta, birkaç kez hastaneye yatırıldı, eşi de ona refakat etti, ya da sık sık ziyaret etti.


3 hafta önce diyabet, tansiyon ve enfeksiyon şikayetleri artan Nermin Marta, yapılan tetkiklerin ardından hastaneye yatırıldı. Yürümekte zorluk çeken Erol Marta ise bu süre zarfında eşini göremedi. Annesine refakat eden çiftin kızları Esra Marta Calap, ablasının da devreye girmesiyle babasıyla annesini buluşturma kararı aldı. Babasını hazırlayan Calap, taksiyle hastanenin yolunu tuttu. 3 haftanın ardından asırlık çınarların kavuşma anını ise kızları Calap, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


'BUNUN SIRRI, SEVGİ'
Eşini görünce çok mutlu olduğunu anlatan Erol Marta, Kızımla eşimi ziyaret ettik. Çok güzeldi, onu çok özlemiştim. 3 hafta onu göremedim. Hem eşim hem ben çok mutlu olduk. 58 yıllık hayat arkadaşım ve bunun sırrı sevgidir. Başka bir şey yok. Gençlerin de bizim gibi olmasını dilerim. Gençler, birbirlerini çok sevsinler ve anlayış göstersinler dedi.


'İLK KEZ BU KADAR UZUN SÜRE AYRI KALDILAR'
Anne ve babasının ilk defa bu kadar ayrı kaldığını söyleyen Esra Marta Calap, İlk kez böyle uzun soluklu bir hastane sürecimiz oldu. Bu nedenle birbirlerini de çok özlediler. Ablam annemin yanında refakatçiyken, görüntülü arayarak anne ve babamı görüştürüyorduk. Ancak sanal ortam özlemi gidermeye yetmedi. Ablamla, anne ve babamı buluşturmaya karar verdik. Ben babamı hazırladım, çünkü tek başına kalkamıyor ve yürüyemiyor. Daha sonra onları buluşturduk, çok duygulu anlar yaşandı, biraz da olsa özlemlerini giderdik. 58 yıllık evliliklerinde ilk kez bu kadar ayrı kaldılar. Birbirlerini çok seven bir çift, Allah ayırmasın diyorum. Annem de çok sevindi, birbirlerine sarıldılar. Birbirlerini tamamlayan bir çift, anlayış ve sevgi ise en önemlisi. Annemin durumu da daha iyiye gidiyor diye konuştu.

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