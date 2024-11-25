Samsun'da 650 yıllık anıt ağaç, fırtınaya yenildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 650 yıllık anıt ağaç, fırtınaya dayanamayarak devrildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına gece boyunca etkisini sürdürdü. Yaşanan fırtına nedeniyle Çay Mahallesi'nde bulunan kavlağan (Çınar) ağacı, gece saatlerinde büyük bir çatırdama ile devrildi.
Tarihi ağacın kökünden sökülerek devrilmesinin ardından ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Yola düşen ağaç dalları kontrollü bir şekilde yol üzerinden kaldırılırken, çevrede yaşayan vatandaşlar ağacın yıkılmasından büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ettiler.
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