Samsun’da amcaoğulları arasındaki silahlı çatışmada gözaltı alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi | Video 25.07.2023 | 14:44 Samsun'da 1 kişinin öldüğü 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı akrabalar arasında çıkan silahlı kavgayla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcaoğulları arasında bir süredir yaşanan husumet silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ramazan Kıyak ile akrabası Mustafa Kıyak (45) ve Harun Kıyak (19) arasında husumet yaşanıyordu. Bu nedenle amcaoğulları Ramazan Kıyak'a Dededağ mahallesine gelmemesi yolunda uyarılarda bulunuldu. Ramazan Kıyak, amcaoğlu ile bitişik olan Dededağ Mahallesindeki evine geldi. Bunun üzerine eve gelen Ramazan Kıyak ve Mustafa Kıyak ile Harun Kıyak tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı çatışmada Mustafa Kıyak, Harun Kıyak ve Dursun Kıyak (39) yaralandılar.Ağır yaralanan 3 çocuk babası Dursun Kıyak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Kıyak ile oğlu Harun Kıyak Bafra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiler.Olay sonrası çalışma başlatan ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili Ramazan Kıyak, Abdulkadir Liman ve Ayhan Liman'ı gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslar jandarmada ki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildiler.