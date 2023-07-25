Samsun’da amcaoğulları arasındaki silahlı çatışmada gözaltı alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi | Video
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı akrabalar arasında çıkan silahlı kavgayla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Ağır yaralanan 3 çocuk babası Dursun Kıyak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Kıyak ile oğlu Harun Kıyak Bafra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiler.
Olay sonrası çalışma başlatan ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili Ramazan Kıyak, Abdulkadir Liman ve Ayhan Liman'ı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar jandarmada ki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildiler.
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