Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü | Video
Samsun'da hafif ticari aracın gölete uçtuğu kazada emekli imam ve eşi hayatını kaybetti.
Olay yerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğindeki dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç jandarma ve polis ekipleri gölette suyun içinde aracı buldu. Önce Yusuf Bulut'un cansız bedeni aracın içinden çıkartıldı. Arama çalışması gece olduğu için sonlandırıldı ve sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Kayıp Şahsenem Bulut'un cansız bedenine de saat 09.00 sıralarında ulaşıldı.
Araç ise vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:18
Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü | Video 05.04.2023 | 09:32
00:30
Çorlu'da müezzin darp edildi | Video 05.04.2023 | 09:29
00:26
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı | Video 05.04.2023 | 09:29
02:10
03:33
Mersin'de asayiş operasyonu: 27 adreste arama yapılıyor | Video 05.04.2023 | 08:23
00:42
Sındırgı’da traktör kazası: 1 ölü | Video 05.04.2023 | 08:23
01:09
Mersin'de asayiş operasyonu: 4 gözaltı | Video 05.04.2023 | 08:22
02:19
Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı | Video 04.04.2023 | 16:37
00:59
Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi | Video 04.04.2023 | 16:36
03:37
02:36
Beylikdüzü'nde panelvan otomobilin üzerine devrildi | Video 04.04.2023 | 16:06
02:04
Kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, toprağa verildi | Video 04.04.2023 | 15:07
01:54
Bağcılar'da beyzbol sopalı kavga kamerada: 1 ölü | Video 04.04.2023 | 14:40
01:45
01:02
00:37
04:45
00:23
05:38
Kuzuların anneleriyle buluşmaları dron ile görüntülendi | Video 04.04.2023 | 12:09
00:51
Sancaktepe'de hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü! | Video 04.04.2023 | 12:24