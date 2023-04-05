Video Yaşam Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü | Video
Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü | Video

Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü | Video

05.04.2023 | 09:32

Samsun'da hafif ticari aracın gölete uçtuğu kazada emekli imam ve eşi hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi Karakavuk Göleti'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Samsun'da bulunan çocuklarını ziyarete gelen emekli imam Yusuf Bulut (59) ve eşi Şahsenem Bulut'tan (54) haber alamayan çocukları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis yaptığı araştırmada hafif ticari aracın Karakavuk Göleti'ne uçtuğunu tespit etti.

Olay yerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğindeki dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç jandarma ve polis ekipleri gölette suyun içinde aracı buldu. Önce Yusuf Bulut'un cansız bedeni aracın içinden çıkartıldı. Arama çalışması gece olduğu için sonlandırıldı ve sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Kayıp Şahsenem Bulut'un cansız bedenine de saat 09.00 sıralarında ulaşıldı.

Araç ise vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

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