Samsun'da aşı olmayan balıkçılara av yasağı! Kooperatif Başkanı aşı olmayanları limana dahi almayacaklarını açıkladı...
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Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu için hazırlıklar sürüyor. Karadeniz'de av yasağıyla teknelerini limana demirleyen balıkçılar, ağlarını imece usulü onarırken, Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği'nce koronavirüs aşısı olmayan balıkçıların denize açılması yasaklandı. Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Koronavirüse karşı sıkı tedbirler aldık, aşı yaptırmayan balıkçılar, denize açılamayacak hatta limana dahi alınmayacak" dedi.