Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Dün Samsun adliyesine sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Y.Y.N.N., T.N.M.M. ve A.M.L. de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.