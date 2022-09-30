Video Yaşam Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video

30.09.2022 | 12:16

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda açık kimlik ve ikamet adresleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün sabah İlkadım ilçesi ile Atakum ilçesindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ şüphelilerinin üzerlerinde ve ikametlerinden çıkan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Dün Samsun adliyesine sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Y.Y.N.N., T.N.M.M. ve A.M.L. de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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