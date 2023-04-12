Video Yaşam Samsun'da depremzede ailenin aracı tırla çarpıştı: 5 yaralı | Video
Samsun'da depremzede ailenin aracı tırla çarpıştı: 5 yaralı | Video

Samsun'da depremzede ailenin aracı tırla çarpıştı: 5 yaralı | Video

12.04.2023 | 10:49

Samsun'da depremzede ailenin aracının köprü kirişi taşıyan tırla çarpıştığı kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazada aracın içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu Toybelen ışıklı kavşakta sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'da depremde evleri zarar gören İşkur ailesi 20 gün önce Samsun'a geldi. Kuruyemiş satarak geçimlerini sağlamaya çalışan aile, Ankara'da düzenlenen Malatya Günleri Fuarı'na katılıp kuruyemiş satmak için bu sabah Samsun'dan yola çıktı. Bayram İşkur (52) idaresindeki kapalı kasa minibüs kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Nazır Yılmaz yönetimindeki çekici ve römork plakalı tırın arka lastiğine çarptı. Kazada yaralanan aile araçta sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada aracın içinde sıkışan anne ve küçük kızı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Bayram İşkur, eşi Arzu İşkur (46), çocukları Abdullah Kağan İşkur (23), Eda Su İşkur (19) ile Esma Sarenur İşkur (8) ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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