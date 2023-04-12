Samsun'da depremzede ailenin aracı tırla çarpıştı: 5 yaralı | Video
Samsun'da depremzede ailenin aracının köprü kirişi taşıyan tırla çarpıştığı kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazada aracın içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada aracın içinde sıkışan anne ve küçük kızı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Bayram İşkur, eşi Arzu İşkur (46), çocukları Abdullah Kağan İşkur (23), Eda Su İşkur (19) ile Esma Sarenur İşkur (8) ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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