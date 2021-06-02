Samsun'da etkili sağanak; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi
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Samsun'da kısa süreki etkili etki olan sağanak yağış sonrasında yollar göle döndü, bazı yerlerde ise su araçları sürükledi.
Samsun'da sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetlenen yağmur, şehir merkezinde ana arterleri göle çevirerek araçları sürükledi. Bulvarlar ve bazı ana caddelerde ise yoğun yağış nedeniyle kanalizasyonlarda taşmalar meydana geldi. Yolda kalan bazı araçlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler yolları eski haline getirmek için çalışma başlattı.