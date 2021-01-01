Samsun'da evde oyun oynarken fenalaşan çocuk, öldü | Video

Samsun'a ailesiyle İstanbul'dan yılbaşı tatiline gelen Ömer Kerim Korun (7), evde oyun oynadığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdalesini doktor olan anne ve babasının yaptığı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yılbaşı tatili için İstanbul'dan Samsun'un Atakum ilçesine gelen Ömer Kerim Korun evde kardeşleri ile oyun oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çocuğa ilk müdahaleyi doktor olan anne ve babası yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından çocuk, ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan çocuk otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.