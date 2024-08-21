Samsun'da evden ziynet eşyası ve para çalan hırsızlar yakalandı | Video
Samsun'da girdikleri evden ziynet eşyası ve para çalan 2 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
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