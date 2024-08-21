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Samsun'da evden ziynet eşyası ve para çalan hırsızlar yakalandı | Video

Samsun'da evden ziynet eşyası ve para çalan hırsızlar yakalandı | Video

21.08.2024 | 15:40

Samsun'da girdikleri evden ziynet eşyası ve para çalan 2 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kayıtları bulunan Fatma S. ile Sevda Y., Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde girdikleri evden para ve ziynet eşyası çaldı. Kadın hırsızlar, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Fatma S. ve Sevda Y. polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Fatma S. adliyeye kucağında 2 aylık kızı ile getirildi.
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