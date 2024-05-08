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Video Yaşam Samsun'da evinde silah ve mermi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı | Video
Samsun'da evinde silah ve mermi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı | Video

Samsun'da evinde silah ve mermi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı | Video

08.05.2024 | 13:39

Samsun'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 3 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticareti ve silahla işlenen suçların önlenmesine yönelik yapılan takipler ve araştırmalar sonucunda; İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikamette çok sayıda tabanca ve mühimmat bulunduğu bilgilerini elde etmeleri sonucu O.D.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evde yapılan arama çelik kasa içinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve 457 adet tabanca fişeği ile 4 adet esrarlı sigara ele geçirildi. O.D. gözaltına alındı.

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