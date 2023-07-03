Video Yaşam Samsun'da evlat dehşeti! Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi | Video
Samsun'da evlat dehşeti! Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi | Video

Samsun'da evlat dehşeti! Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi | Video

03.07.2023 | 08:32

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir genç, babasını tüfekle vurarak öldürdü, babaannesini tüfeğin kabzası ile yaraladı, evi ateşe verdikten sonra araç gasp ederek kaçtı.

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Olay, Alaçam'ın Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan A. (23), Köy Ürünleri Pazarı yakınlarında bulunan 2 katlı müstakil evde oturan babası Yaşar A.'nın (47) evine gitti. Burada babaannesi Safinaz Doğan'ın (68) başına tüfekle vurarak darp etti. Babası Yaşar A.'ya da tüfekle ateş etti. Kurşunların hedefi olan Yaşar A., olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra evin 2. katını yakarak yoldan geçen bir aracı durdurarak aracı gasp etti. Gasp ettiği araçla olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Başına aldığı darbeyle yaralanan babaanne Safinaz Doğan, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden gasp ettiği otomobille kaçan Doğukan A., Yakakent ilçesi girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan kovalamacada polis ekipleri Etyemez Mahallesi yolunda kaçan otomobilin tekerine ateş ederek durdurdu. Ekiplerce yakalanan şahıs, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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