Samsun’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video

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Samsun’da seyir halindeki resmi hizmet aracının yola çıkan otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kazada, otomobilde bulunan Yıldız Çebi (65) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Selim Çebi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Terme ve Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Yıldız Çebi'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.