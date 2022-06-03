Samsun’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Samsun’da seyir halindeki resmi hizmet aracının yola çıkan otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir eden Orman İşletme'ye ait pikap, yola çıkan Selim Çebi idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol üzerinde savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.Kazada, otomobilde bulunan Yıldız Çebi (65) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Selim Çebi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Terme ve Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Yıldız Çebi'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.