Video Yaşam Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video
Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video

Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video

05.10.2022 | 09:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:10
Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:33
Kadıköy’de polisin Dur ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı | Video 02:09
Kadıköy'de polisin "Dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı | Video 05.10.2022 | 09:28
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 01:30
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:27
Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video 00:12
Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video 05.10.2022 | 09:22
İzmir’de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı | Video 00:41
İzmir'de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı | Video 05.10.2022 | 09:06
Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video 01:13
Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:04
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video 04:33
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video 05.10.2022 | 08:48
Erzincan’da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video 00:34
Erzincan'da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:54
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 00:34
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:41
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video 02:20
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video 05.10.2022 | 01:36
Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor | Video 09:43
Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor | Video 05.10.2022 | 01:36
Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video 01:31
Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video 05.10.2022 | 00:45
Halk otobüsünün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı | Video 01:16
Halk otobüsünün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı | Video 04.10.2022 | 23:23
Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi | Video 03:43
Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi | Video 04.10.2022 | 21:08
Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci! | Video 40:22
Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci! | Video 04.10.2022 | 19:27
Yediği bal yüzünden fenalaşmıştı! Meşhur ayı Balkız yeniden ortaya çıktı | Video 00:19
Yediği bal yüzünden fenalaşmıştı! Meşhur ayı Balkız yeniden ortaya çıktı | Video 04.10.2022 | 20:50
Şanlıurfa’da Fırat Nehri kıyısında bıçakla yaralanmış kadın bulundu | Video 01:16
Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında bıçakla yaralanmış kadın bulundu | Video 04.10.2022 | 19:35
Van’da hareketli dakikalar! Tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında böyle kovaladı | Video 00:20
Van'da hareketli dakikalar! Tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında böyle kovaladı | Video 04.10.2022 | 19:35
Adnan Oktar’dan ilginç savunma Kadınların beni sevmesi, benim kadınları sevmem kıskanılıyor | Video 03:15
Adnan Oktar'dan ilginç savunma "Kadınların beni sevmesi, benim kadınları sevmem kıskanılıyor" | Video 04.10.2022 | 18:42
Çıkan yangın kalp krizine neden oldu, hayatını kaybetti | Video 01:44
Çıkan yangın kalp krizine neden oldu, hayatını kaybetti | Video 04.10.2022 | 18:17

Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün düzenlemiş olduğu protesto eylemine katıldığı, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifade bulunduğu, örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, Bank Asya'da hesap açarak örgüt liderinin talimatından sonra bankada işlem yaptığı' tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Soruşturma devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA