Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video

Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün düzenlemiş olduğu protesto eylemine katıldığı, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifade bulunduğu, örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, Bank Asya'da hesap açarak örgüt liderinin talimatından sonra bankada işlem yaptığı' tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.Soruşturma devam ediyor.