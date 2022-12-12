Samsun'da gasp ve yaralama olayına karışan 4 kişi yakalandı | Video

Samsun'da gasp ve hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen yabancı uyruklu 4 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde kasten yaralama, silahla tehdit, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlal ve mala zarar verme konusu ile ilgili olarak polis tarafından aranan Irak uyruklu İ.H.K.K., A.A.A.R., H.M.S.S. ve A.M.N.A. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Gazi Polis Merkezine teslim edilen 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.